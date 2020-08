Incidente sulla Litoranea: quattro feriti gravi - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente sulla Litoranea, all’altezza della casa cantoniera, direzione Torvaianica. Intorno alle 3,30 di giovedì 27 agosto – per cause in corso di accertamento – quattro persone che si trovavano all’interno di una Volkswagen Polo sono state trasportate in ospedale in codice rosso, a seguito di un sinistro stradale.

Il conducente del veicolo, un 34enne, è stato soccorso all’ospedale Sant’Eugenio mentre gli altri tre feriti, tutti giovani, sono stati accompagnati al San Camillo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo X Mare: la strada è rimasta chiusa fino alle 9. Sono in corso le verifiche da parte dei caschi bianchi, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per adesso, non risultano coinvolte altre vetture.