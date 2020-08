Incidente sulla Diramazione Sud: morta una persona - Terzo Binario News

Coinvolti nel sinistro un camion e una Smart: il veicolo distrutto dalle fiamme. La vittima era al volante del veicolo

Incidente sull’A1, Diramazione Sud, all’altezza di Torrenova. Per cause in corso di accertamento al chilometro 17 a causa si è verificato il sinistro che ha coinvolto un camion e una Smart, distrutta dalle fiamme: la persona a bordo del veicolo è morta. Il tutto è accaduto intorno alle 11 di venerdì 28 agosto.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco: Tuscolano2 (12a) e Marino(15 a). Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale per stabilire l’esatta dinamica dell’impatto, presente anche il personale del 118.

Per consentire i rilievi del caso è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova, in direzione dell’Autostrada A1 Milano-Napoli.