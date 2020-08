Incidente sulla Casilina: scontro auto-ambulanza, tre feriti - Terzo Binario News

L’impatto all’altezza di viale della Primavera

di Claudio Bellumori

Incidente in via Casilina, all’altezza di viale della Primavera. Per cause in corso di accertamento – alle 13,30 di venerdì 28 agosto – si è verificato lo scontro tra una vettura e un’ambulanza. Tre i feriti: il conducente e il passeggero del mezzo 118 oltre alla persona al volante del veicolo.

I due a bordo dell’ambulanza sono stati trasportati in codice giallo, rispettivamente, agli ospedali San Giovanni e Policlinico Casilino, mentre l’uomo alla guida dell’auto è stato soccorso, in codice azzurro, al Vannini.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti del Gruppo V Prenestino della Polizia Locale, con ulteriori pattuglie intervenute per provvedere ad agevolare la visibilità nella zona.

Presenti anche i Vigili del fuoco con la squadra del Tuscolano 2 (12 a ), che ha dovuto districare l’autista dell’autolettiga – con l’utilizzo del divaricatore in dotazione sui mezzi dei pompieri – poiché incastrato all’interno dell’abitacolo, lato guida.