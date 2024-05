Incidente sulla Braccianese: tre vetture coinvolte, uomo in codice rosso. Tra i feriti una bambina • Terzo Binario News

Incidente sulla Braccianese. L’episodio è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 23 maggio, all’altezza del chilometro 7. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre vetture: una Bmw Station Wagon, una Nissan Micra e una Opel Crossland. Ad avere la peggio il conducente della Bmw, un uomo (un romeno di 35 anni) trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Una bambina di 7 anni, che si trovava nella Nissan Micra, e’ stata soccorsa in codice rosso (poi declassato in giallo) al Policlinico Agostino Gemelli.

Ferito in codice giallo – e condotto anche lui al nosocomio di via di Grottarossa – il conducente della Nissan, un italiano di 41 anni. Infine, una donna – passeggera, italiana di 67 anni – che si trovava all’interno della Opel è stata accompagnata a Villa San Pietro (codice 4, un codice verde per capirsi).

Sul posto gli agenti della Polizia locale del Gruppo XV Cassia. Per consentire i rilievi del caso, la via Braccianese è stata chiusa in entrambe le direzioni.

