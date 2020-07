Incidente sulla Braccianese: scontro moto-Suv, grave 56enne - Terzo Binario News

L’uomo elitrasportato al Gemelli in codice rosso

di Claudio Bellumori

Incidente in via Braccianese, all’altezza del civico 542. Per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro tra una moto Ducati, condotta da un romano di 56 anni e un Suv – Hyundai Santa Fe – con al volante un 52enne. Il centauro è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso. L’episodio è avvenuto alle 17,30 di mercoledì 29 luglio.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma La Storta e la Polizia locale del Gruppo XV Cassia, quest’ultima impegnata nei rilievi. Secondo una prima ricostruzione dei caschi bianchi, si tratterebbe di un impatto frontale.

L’uomo alla guida del veicolo è stato accompagnato all’ospedale San Filippo Neri, per gli esami alcolemici e tossicologici.