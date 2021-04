Incidente sulla Braccianese, elisoccorso per un centauro ferito - Terzo Binario News

Incidente stradale in via Braccianese Claudia direzione Roma in Bracciano. Ieri sera poco dopo le 19 i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto ad un ragazzo sul suo scooter.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Bracciano. Il ragazzo di nazionalità straniera si è trovato rovinosamente in terra fuori la carreggiata.

Le condizioni del conducente sono apparse subito preoccupanti. I Vigili del fuoco hanno prontamente agevolato l’atterraggio dell’elisoccorso nell’adiacente campo incolto ed aiutato i sanitari nel trasporto del ferito dopo averlo stabilizzato.