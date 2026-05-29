Incidente sulla Braccianese a Manziana, una donna e un uomo in codice rosso • Terzo Binario News

Un incidente stradale nel comune di Manziana questo pomeriggio ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco di Bracciano con l’equipaggio dell’ 25A.
Precisamente sulla Provinciale 493, due vetture, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti hanno impattato violentemente tra loro.
Una delle due vetture ha finito la sua corsa fuori strada.
I Vvf subito raggiunto l’obiettivo hanno provveduto all’estero azione dalle lamiere della ragazza coinvolta, mentre l’uomo alla guida della seconda vettura è uscito ultimamente.
Assicurata la donna alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto e all’elisoccorso che ha tradotto la donna all’ospedale Gemelli in codice rosso.
Codice rosso anche per l’uomo, trasportato al Villa San Pietro.
Una volta affidati gli occupanti delle auto ai sanitari, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture e la zona circostante.