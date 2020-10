Incidente sulla A24 Strada dei Parchi. Per cause in corso di accertamento – martedì 20 ottobre, intorno alle 13 – si è verificato un sinistro che ha coinvolto due vetture. Un uomo è morto: aveva 60 anni.

Sul posto i Vigili del fuoco – la squadra 18A del distaccamento di Tivoli – con l’ausilio del Carro Fiamma CF/10. In via momentanea è stato chiuso lo svincolo di Tivoli, in entrata e in uscita.

[AGG]🔴⛔Ora CHIUSO svincolo di Tivoli , in entrata ed in uscita direzione ><#luceverde #Laziohttps://t.co/IOe00JSW81 — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 20, 2020