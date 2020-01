Incidente sulla A24. L’episodio è avvenuto alle 19 di mercoledì 22 gennaio. Per cause in corso di accertamento un tir – all’altezza del chilometro 1, uscita Settecamini – è finito contro lo spartitraffico, distruggendolo.

Illeso il conducente dell’autoarticolato. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nel sinistro. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia stradale e 118.