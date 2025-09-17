Incidente sulla A12, tir ribaltato al km 53,600 • Terzo Binario News

Questo pomeriggio alle ore 16.45 i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A, sono intervenuti in autostrada A12 chilometro 53.600, direzione Grosseto, per incidente stradale.

Un autoarticolato, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo pesante ribaltandosi e finendo fuori strada, senza coinvolgere altri veicoli.

Gli uomini della Bonifazi hanno assistito l’autista, uscito autonomamente dalla motrice, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto, i Vvf si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante.

Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare.