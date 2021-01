Incidente sulla A12: scontro tra furgone e auto, 50enne estratta dalle lamiere - Terzo Binario News

Incidente sulla A12 al chilometro 44, direzione Grosseto. Alle 15,30 di lunedì 11 gennaio Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti sul posto, con Polizia stradale e 118. Per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro avvenuto fra un furgone Mercedes Vito e un’autovettura Toyota ibrida.

I pompieri hanno estratto dalle lamiere la conducente della Toyota, una cinquantenne di nazionalità italiana, unica occupante della vettura, trasportata presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia (apparentemente non in gravissime condizioni). Illesi gli occupanti del furgone. Nessun altro mezzo coinvolto.