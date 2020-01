Incidente sulla A12 con carambola di vetture: sei feriti, quattro di Civitavecchia - Terzo Binario News

Verso la mezzanotte per cause in corso di accertamento, una Citroen C1 ha perso il controllo al km 49 circa della A12 verso Civitavecchia appena uscita dalla galleria. La vettura si è ribaltata rimanendo al centro della carreggiata in una posizione pericolosissima per la visuale preclusa alle auto che sopraggiungevano.

Una Opel ha urtato violentemente la C1 ha arrestato la marcia poco più avanti sulla corsia di emergenza. Una Giulietta, anch’essa di passaggio ha centrato la C1, lanciandola in alto ed in avanti con la stessa Giulietta che si è fermata sulla sulla corsia di emergenza. Arriva per ultimo un autocarro Daily che a sua volta colpisce per l’ennesima volta la C1 al centro strada, arrestando la marcia anche questo, poco più avanti.

Fortunatamente il conducente della C1 diversamente da quanto si era appreso inizialmente, dopo il ribaltamento riesce a uscire dal veicolo e a mettersi in salvo a piedi sulla corsia di emergenza evitando sia di essere investito che i tre violenti urti anzidetti, cercando tra l’altro, anche di segnalare l’ostacolo . Se ciò non si fosse verificato, l’evento avrebbe avuto sicuramente altro esito.

Autostrada chiusa a tratti per i rilievi del caso con sistema Top Crash della Polstrada di Ladispoli visto che il campo del sinistro in curva interessava circa 300/400 metri di carreggiata. Nella C1 vi era un militare di Civitavecchia, ferito. Nella Opel due persone di Civitavecchia di cui una ferita. Nella Giulietta quattro persone di Piansano tutte ferite. Il conducente della Opel e quello dell’autocarro di Civitavecchia si sono riservati eventuale visita medica. Sul posto tre auto della Stradale di Ladispoli oltre al comandante Claudio Paolini. Sono intervenute quattro autoambulanze e due auto mediche. I sei feriti, tutti medicati e refertati presso il San Paolo di Civitavecchia.