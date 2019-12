Incidente sulla A12, code tra Cerveteri e Torrimpietra - Terzo Binario News

Incidente sulla A12 Roma-Civitavecchia, all’altezza del chilometro 25 in direzione Roma. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto due vetture. Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia: questo quanto accaduto alle 8 di sabato 28 dicembre.

Secondo quanto appreso non ci sono feriti. Per consentire gli interventi del caso il tratto interessato è stato momentaneamente chiuso. Astral Infomobilità segnala code tra Cerveteri e Torrimpietra.