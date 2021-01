Incidente sul Raccordo: morta una persona - Terzo Binario News

A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia lenta sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna all’altezza dell’uscita Gregna di Sant’Andrea al km 43,300. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona. Questo è quanto comunicato da Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.