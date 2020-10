Incidente sul Raccordo: intervento dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Dalle ore 19,15 presso il G.R.A all’ altezza dell’uscita Appia, in prossimità della galleria,sulla corsia interna, la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2(12a) sta intervenendo per un incidente stradale.Coinvolto un camion il cui conducente ha perso il controllo e si è ribaltandosi. Attualmente imprecisate le cause.

Non ci sono feriti ne altri mezzo coinvolti. Necessario l’utilizzo di un’auto gru vf(ag12) affinché il mezzo pesante venga rimosso dalla sede stradale.Inoltre presente la polizia stradale, il 118 e l’auto medica.

Chiusa al traffico la corsia del G.R.A. interessata fino a che nn termineranno le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area interessata .