Incidente sul Raccordo. Il sinistro – avvenuto venerdì 23 ottobre e le cui cause sono in corso di accertamento – ha coinvolto una moto: una persona è rimasta ferita. Al momento il Gra è chiuso all’altezza dell’uscita “Appia” in entrambe le direzioni, per consentire l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto le squadre di Anas, la Polizia stradale e il personale del 118.