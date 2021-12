Incidente sul lavoro: resta con la mano incastrata nel macchinario a Pomezia - Terzo Binario News

Ferito un operaio pakistano 30enne, liberato dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 8 di stamani circa la squadra 22A dei Vigili del Fuoco di Pomezia è intervenuta per un soccorso a persona in Via dei Tamarindi, 14 presso un’azienda adibita alla produzione di mascherine.

La mano di un uomo è rimasta incastrata all’interno di un macchinario. I Vigili del Fuoco con strumentazione di precisione hanno liberato il malcapitato assicurandolo ai sanitari presenti sul posto smontando il macchinario. Non è in pericolo di vita.

L’operaio è un 30enne di origini pakistane. Sul posto gli agenti del Commissariato pometino e ispettori della Asl Rm2.