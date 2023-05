Incidente su viale Palmiro Togliatti: 41enne muore dopo trasporto in ospedale • Terzo Binario News

L’auto finisce contro un albero, poi nella carambola urta tre veicoli in sosta

Incidente su viale Palmiro Togliatti, altezza civico 629. Una vettura, una Ford Focus, per cause in corso di accertamento, è finita contro un albero. Nella carambola ha urtato tre auto in sosta. Il conducente, un italiano di 41 anni, è morto dopo il trasporto all’ospedale Vannini.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo V Casilino.

