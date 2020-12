Incidente su viale Duilio Cambellotti: investita da auto, morta 58enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente su Viale Duilio Cambellotti, all’incrocio via di Tor Bella Monaca. Una donna di 58 anni, nata in Marocco, è morta: per cause in corso di accertamento è stata investita da una Fiat Panda, condotta da una 60enne. Il tutto è accaduto alle 7 di giovedì 3 dicembre.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del gruppo Torri. La conducente del veicolo si è subito fermata: accertamenti in corso per verificare l’esatta dinamica del sinistro. Viale Cambellotti è stato momentaneamente chiuso in direzione Policlinico di Tor Vergata.

🔴⛔️#Roma #incidente – Viale Duilio Cambellotti, CHIUSURA TEMPORANEA altezza Via di Tor Bella Monaca > Viale Oxford#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 3, 2020