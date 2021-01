Incidente su via Tiburtina: morto 38enne - Terzo Binario News

Incidente stradale su via Tiburtina, ad altezza di via Cassino. Un uomo di 38 anni, a bordo di uno scooter Honda Sh, è morto: l’episodio è accaduto intorno alle 6,30 di lunedì 18 gennaio. Per cause in corso di accertamento la vittima è deceduta sul colpo a seguito della caduta.

🔴🔴[AGG] #incidente – Via Tiburtina CHIUSURA TEMPORANEA tra Via di Casal dei Pazzi e Via Cassino > centro#luceverde #Laziohttps://t.co/5GzrPX9qSW — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 18, 2021

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino, che dovranno delineare l’esatta dinamica del sinistro. Chiusa al momento via Tiburtina da via di Casal dei Pazzi a via Cassino, direzione centro.