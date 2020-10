Incidente su via Appia Pignatelli: Carlo Buttarelli all'ospedale in codice rosso - Terzo Binario News

Il vice comandante della Polizia locale trasportato al San Giovanni

Incidente su via Appia Pignatelli, all’altezza di via Erode Attico. Nel sinistro è rimasto coinvolto Carlo Buttarelli, vice comandante della Polizia locale di Roma Capitale, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. L’episodio è avvenuto alle 18,40 di mercoledì 21 ottobre.

L’impatto ha coinvolto una vettura e una moto, sulla quale viaggiava Buttarelli. La dinamica è al vaglio degli agenti del Gruppo Tintoretto: da una prima ricostruzione dei caschi bianchi, l’auto avrebbe effettuato una manovra azzardata.

c.b.