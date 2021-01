Incidente su Largo Preneste: pedone investito da scooter, due feriti - Terzo Binario News

Incidente su Largo Preneste. Per cause in corso di accertamento, un 50enne a bordo di uno scooter Sh ha investito un pedone di 54 anni: il tutto è accaduto intorno alle 18,30 di lunedì 11 gennaio. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso.

Sul posto la Polizia del Gruppo V Prenestino: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro. Momentaneamente, durante la fase dei rilievi, è stato allestito il servizio sostitutivo (Stazione Termini-Gerani/Togliatti) delle linee tram 5 e 14.

c.b.