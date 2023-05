Incidente stradale: bambina di sei anni elitrasportata in ospedale • Terzo Binario News

Lo scontro a Pomezia. Due uomini feriti: uno soccorso in codice rosso, l’altro in codice giallo

Incidente in via Arno, a Pomezia. Per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro stradale nella mattinata odierna.

Una bambina di sei anni è stata elitrasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Il padre della bimba, 32 anni, è stato soccorso in codice giallo al Campus biomedico. Un altro uomo, un 65enne, è stato condotto in codice rosso al nosocomio di Pomezia.

Sul posto i Vigili del fuoco, con la Squadra 22/A.