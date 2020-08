Incidente stanotte a Ladispoli: scooter a terra, si cercano testimoni - Terzo Binario News

Il sinistro è avvenuto in piazza Marescotti intorno all’una di notte

Si cercano testimoni per un incidente serio avvenuto stanotte intorno all’una presso piazza Marescotti a Ladispoli, all’altezza della farmacia De Michelis.

Uno scooter è finito a terra e il conducente e’ ricoverato in gravi condizioni. In Redazione scrivono che “alcune persone non identificate hanno riferito di aver notato una vettura che uscendo dal parcheggio avrebbe causato il sinistro, altri avrebbero fornito una foto della vettura ai Carabinieri di Ladispoli intervenuti sul luogo dell’incidente.

Ogni informazione è utile per ricostruire la dinamica dell’incidente, attualmente sconosciuta. Ogni eventuale disponibilità di testimoni può essere rappresentata al Comando Stazione Carabinieri di Ladispoli”.