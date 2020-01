Incidente Piazzale della Stazione Tiburtina: investito da bus Atac, uomo morto in ospedale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente all’altezza di Piazzale della stazione Tiburtina – Piazzale dei taxi. Un uomo di circa 40 anni, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un bus Atac, linea 545: trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, è deceduto nelle ore successive. L’episodio è avvenuto alle 19 di mercoledì 22 gennaio.

La vittima ancora non è stata identificata, poiché non aveva con sé i documenti di riconoscimento. Il conducente del mezzo, un 58enne, è stato sottoposto agli esami di rito (alcolemici e tossicologici).

La salma è stata traslata all’istituto di medicina legale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del gruppo Sapienza.