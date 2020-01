Incidente per Luca Zingaretti. L’episodio è avvenuto alle 15 di domenica 5 gennaio a Roma, in via Cola di Rienzo.



L’attore era a bordo di uno scooter Kymco People e, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Nissan, condotta da un uomo di 61 anni.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale Gruppo Prati. Zingaretti ha rifiutato il trasporto in ambulanza.