Incidente oggi sulla Braccianese: due i feriti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Braccianese – altezza chilometro 6,400 – direzione Roma, a due chilometri da Osteria Nuova. L’episodio è avvenuto alle 6,50 di lunedì 28 settembre. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto una Volkswagen Golf e una Volkswagen Polo. Due uomini sono rimasti feriti: uno è stato trasportato in codice arancione all’ospedale di Bracciano, l’altro in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XV Cassia: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica dell’impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa dalle 7,50 fino alle 9,15.

🔴❗#Roma #incidente – Via Braccianense code tra Via Giovanni Battista Paravia e Via Angelo Signorelli in entrambe le direzioni



❗❗Possibile chiusura temporanea della strada per i rilievi del sinistro stradale#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 28, 2020