Incidente mortale tra scooter e auto, muore 33enne: inutile la corsa in ospedale • Terzo Binario News

In sella dietro di lui un ragazzo di 14 anni, è ferito e trasportato al Bambino Gesù

Viaggiava in scooter sul lungomare di Tor San Lorenzo. In sella dietro di lui un ragazzo di 14 anni.

Per qualche motivo che la polizia locale di Ardea dovrà appurare, il 33enne non si è accorto dell’auto che viaggiava in direzione di Anzio e che, a un bivio, ha sterzato per svoltare a sinistra. È questo quanto hanno riferito alcuni testimoni presenti sul posto.

L’impatto tra i due mezzi è stato fatale per il centauro. L’uomo è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. Il giovane passeggero invece è stato trasportato in elisoccorso, in gravi condizioni, all’ospedale Bambino Gesù.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 45 anni. Anche lui è rimasto ferito in modo non grave. Portato in ospedale, è stato sottoposto ai test tossicologici di cui ora si attendono i risultati.

La salma dello scooterista si trova al policlinico di Tor Vergata.

È questa la ricostruzione dell’incidente che ha mietuto la vittima numero 163 sulle strade di Roma e dintorni. Un bilancio che cresce ormai con frequenza quasi giornaliera.

Nelle stesse ore, ad Anguillara Sabazia, una donna di 67 anni è stata travolta e uccisa da un’auto condotta da una 27enne. La vittima stava camminando sul ciglio della strada di via Romana, all’incrocio con via Monti Reatini quando è stata centrata dall’auto.

La conducente si è subito fermata a prestare soccorso ma la 67enne è morta sul colpo.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Bracciano. La ragazza al volante della Ford Fiesta, è stata denunciata per omicidio stradale.

Erano passati appena tre giorni dall’incidente che ha ucciso un ragazzo di 20 anni a Fondi. Il giovane è stato travolto da un’auto mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta elettrica.

Fonte, RaiNews24

Foto, La Repubblica