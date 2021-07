Incidente mortale all'Acqua Bullicante: 77enne perde la vita, grave la moglie - Terzo Binario News

Ore 9 circa di questa mattina pattuglie polizia locale V Gruppo Prenestino sono intervenute per incidente in via dell’Acqua Bullicante in prossimità del civico 433.

Coinvolti due pedoni, uomo di 77 anni e donna di 75 anni, marito e moglie.

Alla guida dell’auto WW Polo, che procedeva da largo Preneste verso via Casilina, un uomo di 84 anni, che si è fermato dopo aver colpito i due.

Per il 77enne, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto, mentre la donna è stata trasportata presso Policlinico Umberto I in codice rosso.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro del veicolo e sottoposto conducente a esami di rito, risultati negativi.

Dai primi accertamenti eseguiti sul posto, tra le ipotesi iniziali non si esclude che i due abbiano attraversato all’improvviso sulla carreggiata al di fuori delle strisce, ma tuttora in corso ulteriori approfondimenti per esatta ricostruzione di quanto accaduto.