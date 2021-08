Incidente mortale al km 22 della A12: 60enne perde la vita - Terzo Binario News

Alle ore 8:30 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Cerveteri, sono intervenuti presso il Km 21 dell’A12 direzione Roma, per incidente stradale.

Il conducente di un’autovettura Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

L’uomo, di nazionalità italiana ed unico occupante dell’auto, di circa sessanta anni, purtroppo è deceduto.

Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura senza il coinvolgimento di altri mezzi,

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza l’area, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.