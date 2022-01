Incidente mortale a Torrevecchia: perde la vita un centauro 62enne - Terzo Binario News

Pattuglie della Polizia di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio sono intervenute ieri sera in via di Torrevecchia, altezza civico 649, per i rilievi di un incidente stradale con esito mortale avvenuto intorno alle 19;30 in cui sono rimasti coinvolti una Ford Focus, condotta da un uomo di 43 anni e un’Honda SH 150, il cui conducente, un uomo di 62 anni, è deceduto a seguito dell’impatto.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, la strada chiusa per permettere i rilievi e avviare i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.