Incidente mortale a Tor Cervara: centauro rumeno 39enne perde la vita - Terzo Binario News

Pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale del gruppo IV Tiburtino sono intervenute oggi intorno alle 14 in via di Tor Cervara, altezza Via Eneide per un incidente che ha coinvolto un motoveicolo Kawasaki condotto da un uomo di nazionalità romena di 39 anni, ed una Citroen condotta da un italiano di 47 anni.

A seguito dell’impatto, il conducente del motoveicolo è stato sbalzato all’interno di una recinzione.

È intervenuto sul posto il personale del 118 ma per il centauro non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Sono in corso le indagini da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.