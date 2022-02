Incidente mortale a Ostia: muore un 33enne su uno scooter - Terzo Binario News

Impatto con un’utilitaria guidata da un nigeriano

Pattuglie della Polizia Locale del gruppo X Mare sono intervenute questa sera intorno alle ore 17:00 in via Domenico Bertoli/ Via Carlo Albizzati, per un incidente che ha coinvolto una Micra condotta da un uomo di nazionalità nigeriana ed un motoveicolo Honda il cui conducente un ragazzo italiano di 33 anni è deceduto sul posto.

Il conducente dell’ auto è stato accompagno presso l’ospedale Grassi di Ostia per accertamenti alcolemici e tossicologici di rito; gli agenti hanno proceduto al sequestro dei veicoli.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.