Incidente mortale a Corcolle: padre investito, il figlio al Bambin Gesù - Terzo Binario News

Via Polense, intervento della Polizia Locale per grave incidente stradale.

Ieri, intorno alle 22,30 le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale sono intervenute per un investimento di pedone in Via Polense, altezza Via Ripatransone.

Un uomo di 33 anni di nazionalità romena è deceduto sul posto. Rimasto ferito anche suo figlio di 3 anni, trasportato in all’ospedale Bambino Gesu’ per le ferite riportate . Alla guida dell’ auto, una ford focus, un uomo italiano di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso.

Per i rilevi del sinistro è stata momentaneamente chiusa Via Polense, tra via Ripatransone a e Via Fermignano.