Incidente mortale a Cerveteri: motorino contro auto, 48enne deceduto - Terzo Binario News

Ferito il conducente della vettura, un 44enne di Civitavecchia residente nel comune cerite, e trasportato a Bracciano

Ieri sera, a Cerveteri, alle ore 18.00 circa, in strada Doganale, un romano di 48 anni, residente a Cerveteri, mentre era alla guida del proprio motociclo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta collidendo con una vettura che sopraggiungeva, condotta da un 44enne di Civitavecchia, sempre residente e Cerveteri.

A seguito dell’impatto il conducente del motociclo è deceduto sul colpo mentre, l’autista dell’auto è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Bracciano.

Documenti di guida e assicurativi in regola. Rilievi effettuati dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri.