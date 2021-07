Incidente mortale a Centocelle, deceduto un centauro 34enne - Terzo Binario News

Questa mattina , intorno alle ore 9.00 , il V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuto in Via di Centocelle , altezza civico 251, per i rilievi di un sinistro tra un motoveicolo Yamaha xp 500 ed una Toyota Aygo.

Il conducente dello scooter , un uomo di 34 anni, è deceduto sul posto.

La conducente della vettura , una donna di 25 anni si è fermata a prestare soccorso ed è stata sottoposta agli esami tossicologici ed alcolemici di rito.

Si tratterebbe di uno scontro laterale tra i due veicoli. Agli agenti il compito di ricostruire l’ esatta dinamica dei fatti.