Incidente mortale a Casal Palocco con tre feriti in codice rosso - Terzo Binario News

Intorno alle ore 6, 30 di questa mattina intervento della Polizia Locale , X Gruppo Mare, per grave incidente in via del Canale della Lingua all’intersezione con via Cristoforo Colombo. A scontrarsi due auto, una Smart For Four e una Ford Ka.

A seguito dell’impatto, un uomo, la cui identità è ancora in fase di accertamento, è deceduto, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia e successivamente trasferite al San Camillo.

Sia la vittima che i 3 feriti si trovavano a bordo della Smart, che percorreva la direzione Roma. Mentre la donna conducente della ford Ka, proveniente da via del Canale della Lingua , non ha riportato ferite ma, dolorante, è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici del caso.

Sul posto, oltre la pattuglia che sta procedendo ai rilievi, sopraggiunte ulteriori 4 unità dei caschi bianchi per la provvisoria chiusura della corsia centrale della Via C. Colombo e per le conseguenti deviazioni del traffico.

La strada verrà riaperta al termine dei rilievi scientifici, tuttora in corso, da parte degli agenti del X Gruppo, diretti dal Dirigente Dr. Guido Càlzia, che sono a lavoro da questa mattina per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.