Incidente in via Volturno: grave 52enne - Terzo Binario News

Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 12.00 per un incidente avvenuto in via Volturno, all’altezza del civ 60.

Tre i veicoli coinvolti: una VW Passat, un’Honda SH e un Range Rover ribaltato. Due i feriti, il conducente del motoveicolo di 52 anni trasportato in codice rosso dinamico all’ospedale San Giovanni e il conducente del Range Rover, un uomo di 73 anni, all’Umberto I. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.