Incidente in via Vitellia: grave pedone - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Vitellia, altezza civico 97. Un pedone è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, mentre un uomo di 68 anni in codice giallo al Santo Spirito. L’episodio è avvenuto poco prima delle 12 di giovedì 19 novembre. Tutta da chiarire la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolti anche una Toyota Yaris e uno scooter Honda Sh: alla Polizia locale del Gruppo XII Monteverde il compito di delineare con esattezza quanto accaduto.

Presenti pure i Vigili del fuoco. I pompieri – giunti sul posto con la squadra di Ostiense (7a) e il carro sollevamenti – hanno messo in sicurezza la zona. La strada è stata momentaneamente chiusa in via Ludovico Albertoni per consentire le operazioni di caso.