Incidente in via Vincenzo Tieri. Per cause in corso di accertamento una Toyota Aygo – intorno alle 18,30 di giovedì 19 dicembre – si è ribaltata. All’interno del veicolo una donna e due minori: tutti sono stati trasportati, in via precauzionale, al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso per dinamica. Secondo quanto appreso non sarebbero in gravi condizioni.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XV Cassia.

Foto Facebook Comitato di zona Via Tieri