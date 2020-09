Incidente in via Tuscolana: scooter investe pedone, poi il centauro finisce in ospedale - Terzo Binario News

Incidente in via Tuscolana, all’altezza del civico 462. Per cause in corso di accertamento uno scooter Beverly Piaggio ha investito all’altezza della pista ciclabile un pedone e nella carambola ha urtato una macchina in sosta, una Opel Corsa. Il tutto è avvenuto alle 16,10 di giovedì 24 settembre.

La persona a piedi, un 26enne, si è riservata di andare in ospedale. Sta di fatto che, poco dopo, sarebbe nata una diatriba con il centauro. Quest’ultimo – per motivi ancora da approfondire – è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo Appio: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto acaduto.