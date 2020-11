Incidente in via Tuscolana: un ferito - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Tuscolana, all’altezza del civico 855. Nel sinistro, avvenuto alle 20 di martedì 3 novembre, un pedone – un 40enne pakistano, trasportato in codice rosso dinamico all’ospedale San Giovanni – è stato investito per cause in corso di accertamento da una Ford Fiesta. Il veicolo ha poi impattato contro alcune vetture in sosta (una Smart, una Dacia Duster, una Fiat Punto) e un scooter Kymco People.

La persona al volante della Ford Fiesta, a quanto pare, si è recata personalmente al pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove è stata refertata in codice azzurro. Sul posto la Polizia locale del Gruppo VII Tuscolano: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica dei fatti. Temporaneamente, durante i rilievi del caso, è stata chiusa via Tuscolana all’altezza di via Statilio Tauro.