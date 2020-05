Incidente in via Tuscolana: auto investe pedone, grave 38enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Tuscolana, all’altezza di via Enea. Un 38enne bengalese è stato investito da una Yaris, condotta da un 36enne italiano: il conducente si è subito fermato a prestare i soccorsi. Il pedone è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni. L’episodio è avvenuto alle 16 di lunedì 4 maggio.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo Appio: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.