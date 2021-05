Incidente in via Tiberina: scontro auto-moto: morto 56enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Tiberina, all’altezza del chilometro 7,500. Alle 14,30 di domenica 9 maggio, per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra una Ford Focus e una moto Triumph, condotta da uomo di 56 anni che è morto.

Sul posto la Polizia Locale del XV Gruppo Cassia. L’uomo alla guida del veicolo, un 47enne, si è subito fermato allertando immediatamente i soccorsi ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto, in forte stato di shock, è stato accompagnato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito. In fase di ricostruzione l’esatta dinamica dei fatti da parte dei caschi bianchi, che hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti.