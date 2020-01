Incidente in via Sistina: auto investe passante sul marciapiede, grave 52enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Sistina, all’altezza di via Crispi. Un 72enne al volante di una Suzuki Baleno, per cause in corso di accertamento, ha investito – sul marciapiede – un uomo di 52 anni: quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Il conducente del veicolo si è subito fermato. Ecco quanto accaduto alle 12,30 di venerdì 31 gennaio.

Sul posto gli agenti della Polizia locale gruppo I Trevi. Secondo una prima ricostruzione, la vettura proveniva da via Crispi, ha svoltato a destra, imboccando via Sistina ed è salita sul marciapiede.