Incidente in via Salaria: scontro auto-scooter, morta 36enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Salaria, all’altezza del civico 2061. Una donna di 36 anni è morta. La vittima era bordo di un Sh 300: per cause in corso di accertamento si è scontrata contro una Suzuki Alto. L’episodio è avvenuto alle 15 di giovedì 10 settembre.

Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia locale III Gruppo Nomentano. Ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni.