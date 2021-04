di Claudio Bellumori

Incidente in via Ravenna, all’altezza del civico 23: una donna è stata investita da una Yamaha TMax ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. L’episodio è accaduto intorno alle 14 di giovedì 15 aprile.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo II Sapienza. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica dei fatti.