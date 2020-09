Incidente in via Prenestina, tamponamento tra due tram: nove feriti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Prenestina. Due tram – della linea 5 e 19 – per cause in corso di accertamento si sono tamponati.

L’episodio è avvenuto all’altezza di largo Irpinia alle 21,40 di martedì 22 settembre. Nove le persone ferite, otto in codice verde e uno in codice giallo, trasportate in vari ospedali: Campus Biomedico, Policlinico Casilino e Ospedale Santo Spirito.

Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale (gruppo Prenestino), carabinieri, Vigili del fuoco e personale del 118.

Foto Facebook Guido Venturini