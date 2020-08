Incidente in via Palermo a Ladispoli: dopo 4 anni arriva il risarcimento - Terzo Binario News

Un incidente avvenuto poco più di 4 anni fa per il quale il Comune di Ladispoli ha preferito transare dopo la condanna del Tribunale di Civitavecchia con una cittadina.

La storia riguarda una donna che per un dissesto stradale si infortuna in via Palermo all’altezza del civico 78. Fa causa a palazzo Falcone e dopo due anni ottiene dal giudice civitavecchiese un risarcimento di 10mila euro.

Nel frattempo il broker assicurativo del Comune ha fatto sapere a palazzo Falcone che si era giunti a un accordo con gli eredi della donna vittima dell’incidente – scomparsa nel frattempo – e che bisognava risarcire. E finalmente è arrivata la liquidazione del pagamento come sancito dagli atti.