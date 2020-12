Incidente in via Ostiense: scontro auto-microcar, grave una 62enne - Terzo Binario News

Incidente in via Ostiense. Il sinistro ha coinvolto Citroen C4 Picasso e una Ligier, una microcar, condotta da una donna di 62 anni che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. L’episodio è accaduto alle 14,30 di martedì 22 dicembre.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo X Mare. La strada è stata chiusa momentaneamente chiusa nel tratto di accesso al cavalcavia del Viadotto Zenia Nuttal, in entrambe i sensi di marcia.

c.b.